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      У Туреччині введуть новий податок для туристів

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      Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів
      Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів / Фото з відкритих джерел

      З 1 січня 2019 року туристи, які планують відпочивати у Туреччині, платитимуть податок за свою безпеку.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Спочатку хотіли запровадити збір у розмірі 3-х євро з людини, проте асоціація туристичних агентств Туреччини TURSAB наполягла на зниженні податку до 1,5 євро. Для цього звернулися з відповідною пропозицією до міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя. Далі були переговори міністерством транспорту та інфраструктури.

      Головним аргументом було те, що мільйони туристів вже оплатили відпочинок у Туреччині у 2019 році. Відтак, у 2020 році податок можуть таки підвищити.

      Одна з найбільших переваг Туреччини як туристичного напрямку – це гарне співвідношення ціни та якості. Турпакети на 2019 рік продаються вже три місяці, починаючи з жовтня, без урахування нового податку. Їх купили мільйони іноземних туристів. 3 євро можуть здатися незначною сумою, але якщо ці витрати буде покладено на туроператорів, їм доведеться заплатити мільйони євро,
      – заявив глава Tursab Фіруз Балик.

      Податок на безпеку стягуватимуть з туристів одразу по прильоту в аеропорт. 

      До слова, 27 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про безвізовий режим.

      Теги: Новини Туреччини Відпочинок Податки
      Джерело: 24 Канал
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