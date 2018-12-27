У Туреччині введуть новий податок для туристів

З 1 січня 2019 року туристи, які планують відпочивати у Туреччині, платитимуть податок за свою безпеку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Спочатку хотіли запровадити збір у розмірі 3-х євро з людини, проте асоціація туристичних агентств Туреччини TURSAB наполягла на зниженні податку до 1,5 євро. Для цього звернулися з відповідною пропозицією до міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя. Далі були переговори міністерством транспорту та інфраструктури.

Головним аргументом було те, що мільйони туристів вже оплатили відпочинок у Туреччині у 2019 році. Відтак, у 2020 році податок можуть таки підвищити.

Одна з найбільших переваг Туреччини як туристичного напрямку – це гарне співвідношення ціни та якості. Турпакети на 2019 рік продаються вже три місяці, починаючи з жовтня, без урахування нового податку. Їх купили мільйони іноземних туристів. 3 євро можуть здатися незначною сумою, але якщо ці витрати буде покладено на туроператорів, їм доведеться заплатити мільйони євро,

– заявив глава Tursab Фіруз Балик.

Податок на безпеку стягуватимуть з туристів одразу по прильоту в аеропорт.

До слова, 27 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про безвізовий режим.