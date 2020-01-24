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      В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан

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      Политзаключенный Иван Яцкин справа / Фото из открытых источников

      Несмотря на все попытки украинских властей вытащить из российских застенков своих политзаключенных граждан, количество тех, кто преследуется российскими силовиками по политическим мотивам сильно не уменьшается.

      Особенно это касается граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

      Сегодня я хочу рассказать о еще одном украинском политзаключенном, чья судьба оказалась раздавлена катком российской репрессивной машины.

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      Гражданин Украины и житель Крыма Иван Яцкин. Его родственники обратились ко мне за помощью и я принял поручение на его защиту.

      Иван Яцкин
      Политзаключенный крымчанин Иван Яцкин / Фото из открытых источников

      Он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.

      О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности.

      Только в конце декабря, т.е. спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без какой либо помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово.

      Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

      В настоящее время сложно сказать имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу. Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других.

      Я встретился с Иваном в СИЗО Лефортово. Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких.

      К слову, Иван Яцкин многодетный отец и в ближайшие несколько недель его супруга должна родить еще одного ребенка.

      Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций. Опыт моей работы по делам украинских политзаключенных показывает, что только совместная, комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна сломать ход репрессивного механизма и дает шанс на освобождение.

      Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью.

      Я призываю всех неравнодушных людей помочь мне в осуществлении оказания помощи Ивану Яцкина, для этого сейчас достаточно сделать малое  распространить эту информацию.

      Будем бороться до победы!

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      Автор: Николай Полозов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Российская пропаганда Новости Крыма Украинцы в плену РФ
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