15:49
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Публікації Блоги
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан

      184
      Политзаключенный Иван Яцкин справа / Фото из открытых источников

      Несмотря на все попытки украинских властей вытащить из российских застенков своих политзаключенных граждан, количество тех, кто преследуется российскими силовиками по политическим мотивам сильно не уменьшается.

      Особенно это касается граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

      Сегодня я хочу рассказать о еще одном украинском политзаключенном, чья судьба оказалась раздавлена катком российской репрессивной машины.

      Важно! Россия заставляет крымчан молчать и кориться: заявление Цимбалюка на Постоянном совете ОБСЕ

      Гражданин Украины и житель Крыма Иван Яцкин. Его родственники обратились ко мне за помощью и я принял поручение на его защиту.

      Иван Яцкин
      Политзаключенный крымчанин Иван Яцкин / Фото из открытых источников

      Он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.

      О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности.

      Только в конце декабря, т.е. спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без какой либо помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово.

      Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

      В настоящее время сложно сказать имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу. Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других.

      Я встретился с Иваном в СИЗО Лефортово. Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких.

      К слову, Иван Яцкин многодетный отец и в ближайшие несколько недель его супруга должна родить еще одного ребенка.

      Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций. Опыт моей работы по делам украинских политзаключенных показывает, что только совместная, комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна сломать ход репрессивного механизма и дает шанс на освобождение.

      Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью.

      Я призываю всех неравнодушных людей помочь мне в осуществлении оказания помощи Ивану Яцкина, для этого сейчас достаточно сделать малое  распространить эту информацию.

      Будем бороться до победы!

      Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
      сьогодні
      28306
      Автор: Микола Полозов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Російська пропаганда Новини Криму Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 184
      сьогодні , 14:40 Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 652
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1636
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      923
      сьогодні , 13:37 Олександр Долгополов втік з Росії: історія коміка, що жартував про Путіна і церкву
      Василь Денисюк 2892
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук