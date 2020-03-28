В Украине действует новая схема обмана: как не попасться на крючок мошенников

В Украине активизировали новую схему мошенничества. Люди на фоне паники, которая связана с коронавирусом, могут чаще совершать необдуманные поступки. Тогда как аферисты это удачно используют.

Жителям Николаевской области начали массово приходить сообщения на телефон о якобы начислениях материальной помощи, обещанной властями, пишет РБК-Украина.

Важно на Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе

Как действует схема мошенников:

Человеку на телефон приходит сообщение о якобы начислении единовременного пособия в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен.

Добавляются номера телефонов, по которым нужно звонить в случае проблем.

Люди ждут обещанную тысячу, но деньги не приходят, после этого жертвы аферы начинают звонить, чтобы узнать, в чем дело.

Мошенники выведывают всю необходимую информацию по карте и в течение нескольких минут обнуляют счет.

Заметим, что такие сообщения поступали неоднократно от имени Нацбанка. Поэтому украинцев просят быть осторожнее и никому не сообщать личные данные. Национальный банк не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрышей или лотерей.

О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.