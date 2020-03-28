В Украине действует новая схема обмана: как не попасться на крючок мошенников
В Украине активизировали новую схему мошенничества. Люди на фоне паники, которая связана с коронавирусом, могут чаще совершать необдуманные поступки. Тогда как аферисты это удачно используют.
Жителям Николаевской области начали массово приходить сообщения на телефон о якобы начислениях материальной помощи, обещанной властями, пишет РБК-Украина.
Важно на Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе
Как действует схема мошенников:
- Человеку на телефон приходит сообщение о якобы начислении единовременного пособия в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен.
- Добавляются номера телефонов, по которым нужно звонить в случае проблем.
- Люди ждут обещанную тысячу, но деньги не приходят, после этого жертвы аферы начинают звонить, чтобы узнать, в чем дело.
- Мошенники выведывают всю необходимую информацию по карте и в течение нескольких минут обнуляют счет.
Заметим, что такие сообщения поступали неоднократно от имени Нацбанка. Поэтому украинцев просят быть осторожнее и никому не сообщать личные данные. Национальный банк не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрышей или лотерей.
О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.