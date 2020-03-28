В Україні діє нова схема обману: як не попастися на гачок шахраїв

В Україні активізували нову схему шахрайства. Люди на тлі паніки, яка пов'язана з коронавірусом, можуть частіше робити необдумані вчинки. Тоді як аферисти це вдало використовують.

Жителям Миколаївської області почали масово приходити повідомлення на телефон про нібито нарахування матеріальної допомоги, що обіцяна владою, пише РБК-Україна.

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Як діє схема шахраїв:

Людині на телефон приходить повідомлення про нібито нарахування одноразової допомоги у надзвичайній ситуації у розмірі 1000 гривень.

Додаються номери телефонів, за якими потрібно дзвонити у разі проблем.

Люди чекають на обіцяну тисячу, але гроші не приходять, після цього жертви афери починають дзвонити, щоб дізнатися, у чому справа.

Шахраї вивідують всю необхідну інформацію по карті й протягом декількох хвилин обнуляють рахунок.

Зауважимо, що такі повідомлення надходили неодноразово від імені Нацбанку. Тому українців просять бути обережніше та нікому не повідомляти особисті дані. Національний банк не нараховує та не виплачує соціальну допомогу, а також не організовує розіграшів або лотерей.

Про те, як не стати жертвою шахраїв у інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.