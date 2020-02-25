В Украине есть 3 версии об авиакатастрофе МАУ в Иране, – Данилов

Сейчас украинские следователи рассматривают 3 версии авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном. В частности, Украина расследует, кто мог быть в этом заинтересован.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью изданию liga.net.

К теме: Черные ящики самолета МАУ повреждены, но Украина может их расшифровать, – Данилов

У нас есть 3 закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие,

– высказался о следствии по делу катастрофы МАУ в Иране Данилов.

Заметим, что секретарь СНБО не смог ответить, получила ли Украина доступ к черным ящикам разбившегося самолета и добавил, что контакт с Ираном держат ежедневно, работа продолжается.

Заметим! Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин аварии самолетов. Однако, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, поскольку Иран подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки. В Тегеране же настаивают: к расшифровке еще не приступили, поскольку черные ящики надо реставрировать.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет ракетами 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.



​Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала