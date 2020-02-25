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      В Украине есть 3 версии об авиакатастрофе МАУ в Иране, – Данилов

      - Читати новину українською
      Алексей Данилов / 5.ua

      Сейчас украинские следователи рассматривают 3 версии авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном. В частности, Украина расследует, кто мог быть в этом заинтересован.

      Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью изданию liga.net.

      К теме: Черные ящики самолета МАУ повреждены, но Украина может их расшифровать, – Данилов

      У нас есть 3 закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие,
      – высказался о следствии по делу катастрофы МАУ в Иране Данилов.

      Заметим, что секретарь СНБО не смог ответить, получила ли Украина доступ к черным ящикам разбившегося самолета и добавил, что контакт с Ираном держат ежедневно, работа продолжается.

      Заметим! Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин аварии самолетов. Однако, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, поскольку Иран подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки. В Тегеране же настаивают: к расшифровке еще не приступили, поскольку черные ящики надо реставрировать.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет ракетами 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.


      ​Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: СНБО Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Алексей Данилов Новости Украины Новости политики
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