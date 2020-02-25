В України є 3 версії про авіакатастрофу МАУ в Ірані, – Данілов

Зараз українські слідчі розглядають 3 версії авіакатастрофи українського пасажирського літака в небі над Тегераном. Зокрема, Україна розслідує, хто міг бути у цьому зацікавлений.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів в інтерв’ю виданню liga.net.

До теми: Чорні скриньки літака МАУ пошкоджені, але Україна може їх розшифрувати, – Данілов

У нас є 3 закриті версії, які ми відпрацьовуємо. В тому числі, хто був в цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь,

– висловився про слідство у справі катастрофи МАУ в Ірані Данілов.

Зауважимо, що секретар РНБО не зміг відповісти, чи отримала Україна доступ до чорних скриньок розбитого літака та додав, що контакт з Іраном тримають щодня, робота триває.

Зауважимо! Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак, у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, оскільки Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування. У Тегерані ж наполягають: до розшифрування ще не приступили, бо чорні скриньки треба реставрувати.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак ракетами 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу