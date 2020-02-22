05:22
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, 21 лютого
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Катастрофа МАУ в Ірані: Данілов зробив заяву щодо чорних скриньок

      -
      Олексій Данілов / Пресслужба РНБО

      Іран без участі України чорні скриньки з літака авіакомпанії МАУ розшифровувати не буде. Українське судно збила іранська ракета під Тегераном 8 січня.

      Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телеканалу "Інтер". За його словами, бортові самописці з українського літака на разі перебувають на території Ірану, а саме у столиці країни Тегерані.

      До теми! Чорні скриньки літака МАУ пошкоджені, але Україна може їх розшифрувати, – Данілов

      Я можу запевнити громадян України, що без України ніхто не має права торкатися чорних скриньок. Вони перебувають сьогодні на території Тегерану… Ніхто їх не чіпає – ні Міністерство оборони, ні ніхто інший,
      – наголосив Данілов.

      Він також висловив упевненість, що сума компенсацій, які влада Ірану виплатять родичам загиблих з її вини українців, буде "гідною".

      "Я не хочу випереджати події. Але процес іде, він – під контролем. І повірте, компенсація буде гідною", – додав секретар РНБО.

      Зверніть увагу! Яку компенсацію отримають родичі загиблих у авіакатастрофі МАУ

      Раніше Міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавид Зариф заявляв, що вони точно не передаватимуть чорні скриньки для розшифровки ані Україні, ані будь-якій іншій країні. Розслідуванням тут має займатися Міністерство доріг та міського розвитку. Щоправда, перед цим у Ірані зазначали, що передадуть чорні скриньки Україні лише у тому разі якщо самі не зможуть їх розшифрувати.

      Зауважимо! Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак, у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, оскільки Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування. 

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

      катастрофа літака мау в ірані
      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      53-річна Сальма Гаєк показала струнку фігуру в купальнику: пікантні фото
      21 лютого
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Олексій Данілов РНБО авіація Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      21 лютого , 22:40 Головні новини 21 лютого: ситуація у Нових Санжарах, звіт уряду Гончарука у Верховній Раді
      Емал Набі
      21 лютого , 22:00 Прискорення процесу капітуляції України, або Як Путін хоче реалізувати свої мрії
      Юрій Шуліпа
      21 лютого , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      21 лютого , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук