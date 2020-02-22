Катастрофа МАУ в Ірані: Данілов зробив заяву щодо чорних скриньок

Іран без участі України чорні скриньки з літака авіакомпанії МАУ розшифровувати не буде. Українське судно збила іранська ракета під Тегераном 8 січня.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телеканалу "Інтер". За його словами, бортові самописці з українського літака на разі перебувають на території Ірану, а саме у столиці країни Тегерані.

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Я можу запевнити громадян України, що без України ніхто не має права торкатися чорних скриньок. Вони перебувають сьогодні на території Тегерану… Ніхто їх не чіпає – ні Міністерство оборони, ні ніхто інший,

– наголосив Данілов.

Він також висловив упевненість, що сума компенсацій, які влада Ірану виплатять родичам загиблих з її вини українців, буде "гідною".

"Я не хочу випереджати події. Але процес іде, він – під контролем. І повірте, компенсація буде гідною", – додав секретар РНБО.

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Раніше Міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавид Зариф заявляв, що вони точно не передаватимуть чорні скриньки для розшифровки ані Україні, ані будь-якій іншій країні. Розслідуванням тут має займатися Міністерство доріг та міського розвитку. Щоправда, перед цим у Ірані зазначали, що передадуть чорні скриньки Україні лише у тому разі якщо самі не зможуть їх розшифрувати.

Зауважимо! Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак, у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, оскільки Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



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