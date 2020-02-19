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      Іран не передасть чорні скриньки літака МАУ жодній іншій країні

      - Читать новость на русском
      Іран не передасть чорні скриньки літака МАУ / Getty Images

      Чорні скриньки літака МАУ після авіакатастрофи залишилися дуже пошкодженими. Незважаючи на цей факт, Іран не збирається передавати бортовий самописець іншим країнам.

      Міністр закордонних справ Мохамад Джавид Зариф заявив, що Іран має право самостійно розшифрувати чорні скриньки, повідомляє Radio Liberty.

      До речі: Яку компенсацію отримають родичі загиблих у авіакатастрофі МАУ

      Ми маємо право бути присутніми під час будь-якого огляду бортового самописця,
      – додав іранський чиновник.

      Глава МЗС наголосив, що Іран точно не буде передавати чорні скриньки для прочитання іншим країнам.

      Раніше влада Ірану категорично відмовилася повертати чорні скриньки Україні, оскільки розслідуванням має займатися іранське Міністерство доріг та міського розвитку. Потім у країні наголосили, що передадуть чорні скриньки Україні лише у тому випадку, якщо самі не зможуть їх розшифрувати.

      Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що за певних умов в Україні таки зможуть розшифрувати чорні скриньки літака МАУ. 

      Довідка. Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація. Країну підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Треба в цьому питанні ставити крапку, – Данілов про Зеленського і завершення війни
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Розслідування авіація
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