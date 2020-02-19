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      Иран не передаст черные ящики самолета МАУ ни одной другой стране

      - Читати новину українською
      Иран не передаст черные ящики самолета МАУ / Getty Images

      Черные ящики самолета МАУ после авиакатастрофы остались очень поврежденными. Несмотря на этот факт, Иран не собирается передавать бортовой самописец другим странам.

      Министр иностранных дел Мохаммад Джавид Зариф заявил, что Иран имеет право самостоятельно расшифровать черные ящики, сообщает Radio Liberty.

      Кстати: Какую компенсацию получат родственники погибших в авиакатастрофе МАУ

      Мы имеем право присутствовать во время любого осмотра бортового самописца,
      – добавил иранский чиновник.

      Глава МИД подчеркнул, что Иран точно не будет передавать черные ящики для прочтения другим странам.

      Ранее власти Ирана категорически отказалась возвращать черные ящики Украине, поскольку расследованием должно заниматься иранское Министерство дорог и городского развития. Затем в стране отметили, что передадут черные ящики Украине только в том случае, если сами не смогут их расшифровать.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что при определенных условиях в Украине все-таки смогут расшифровать черные ящики самолета МАУ.

       

      Справка. Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов. Однако в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация. Страну подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы МАУ Расследования авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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