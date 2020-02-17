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      Черные ящики самолета МАУ повреждены, но Украина может их расшифровать, – Данилов

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      Чорні скриньки літака МАУ пошкоджені / Getty images

      Черные ящики самолета МАУ после авиакатастрофы были повреждены, поэтому расшифровать их нужно как можно быстрее.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что при определенных условиях в Украине таки смогут расшифровать черные ящики самолета МАУ, сообщает "РБК-Украина".

      Обратите внимание: Какую компенсацию получат родственники погибших в авиакатастрофе МАУ

      Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься,
      – отметил Данилов.

      Заметим, что власти Ирана категорически отказались возвращать черные ящики Украине. Поскольку расследованием должно заниматься иранское Министерство дорог и городского развития.

      Однако позже в Иране заявили, что готовы передать черные ящики Украине или другой стране, если сами не смогут их расшифровать.

      Справка. Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин аварии самолетов.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина требует полной компенсации.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідуванняОсновные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Алексей Данилов СНБО МАУ авиация Жертвы Иран Расследования Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики
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