Чорні скриньки літака МАУ пошкоджені, але Україна може їх розшифрувати, – Данілов

Чорні скриньки літака МАУ після авіакатастрофи зазнали пошкоджень, тож розшифрувати їх потрібно якомога швидше.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за певних умов в Україні таки зможуть розшифрувати чорні скриньки літака МАУ, повідомляє "РБК-Україна".

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Єдине, що ми не можемо зараз сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі фахівці, хто цим буде займатися,

– наголосив Данілов.

Зауважимо, що влада Ірану категорично відмовилася повертати чорні скриньки Україні. Оскільки розслідуванням має займатися іранське Міністерство доріг та міського розвитку.

Однак пізніше в Ірані заявили, що готові передати чорні скриньки Україні або іншій державі, якщо самі не зможуть їх розшифрувати.

Довідка. Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагає повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу