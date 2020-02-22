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      Катастрофа МАУ в Иране: Данилов сделал заявление касаемо черных ящиков

      - Читати новину українською
      Алексей Данилов / Пресс-служба СНБО

      Иран без участия Украины черные ящики с самолета авиакомпании МАУ расшифровывать не будет. Украинское судно сбила иранская ракета под Тегераном 8 января.

      Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер". По его словам, бортовые самописцы с украинского самолета на данный находятся на территории Ирана, а именно в столице страны Тегеране.

      К теме! Черные ящики самолета МАУ повреждены, но Украина может их расшифровать, – Данилов

      Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права касаться черных ящиков. Они находятся сегодня на территории Тегерана... Никто их не трогает – ни Министерство обороны, ни никто другой,
      – отметил Данилов.

      Он также выразил уверенность, что сумма компенсаций, которые власти Ирана выплатят родственникам погибших украинцев, будет "достойной".

      "Я не хочу опережать события. Но процесс идет, он – под контролем. И поверьте, компенсация будет достойной", – добавил секретарь СНБО.

      Обратите внимание! Какую компенсацию получат родственники погибших в авиакатастрофе МАУ

      Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавид Зариф заявлял, что они точно не будут передавать черные ящики для расшифровки ни Украине, ни любой другой стране. Расследованием здесь должно заниматься Министерство дорог и городского развития. Правда, перед этим в Иране отмечали, что передадут черные ящики Украине только в том случае, если сами не смогут их расшифровать.

      Заметим! Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин аварии самолетов. Однако, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, поскольку Иран подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      катастрофа літака мау в ірані
      Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Алексей Данилов СНБО авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики
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