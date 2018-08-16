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В Украине могут построить железную дорогу до Китая

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В Украине могут построить железную дорогу от Китая до ЕС
В Украине могут построить железную дорогу от Китая до ЕС / УНИАН

Специалисты решили построить высокоскоростную железную дорогу через Украину из Китая в Европу для пассажирских, и для грузовых перевозок. Магистраль, как отметили авторы идеи, соединит Поднебесную с 7 государствами – Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей.

Об этом говорится на сайте "Сегодня".

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Об этом заявил президент ассоциации "Высокоскоростные магистрали" Виктор Мироненко на круглом столе в рамках инициативы "Один пояс – один путь", которая направлена ​​на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Соответствующий проект предусматривает создание альтернативного Нового шелкового пути из Китая в Европу. Общая длина железнодорожного коридора должна составлять 5100 километров (без учета морских отрезков), что на 200 километров короче Евразийского сухопутного моста (Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша), по которому сейчас проходят контейнеры из Китая в Евросоюз.

Эти 200 километров позволят сэкономить как минимум 4,5 миллиарда долларов при средней стоимости 1 километра высокоскоростной железной дороги в 21 миллион долларов,
– сказал Мироненко.

Сейчас проект является только концепцией и требует технико-экономического обоснования.

К слову, ранее говорилось о том, что поезд сообщением Киев – Рига ( "Четыре столицы") планируют отправить в первый рейс 28 сентября. Теперь он будет курсировать в столицу Эстонии Таллинн.

Теги: Новости Украины Китай Евросоюз железная дорога
Источник: 24 Канал
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