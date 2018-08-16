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В Україні можуть побудувати залізницю до Китаю

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В Україні можуть побудувати залізницю від Китаю до ЄС
В Україні можуть побудувати залізницю від Китаю до ЄС / cv.cv.uа

Фахівці вирішили побудувати високошвидкісну залізницю через Україну з Китаю до Європи для пасажирських, і для вантажних перевезень. Магістраль, як зазначили автори ідеї, з'єднає Піднебесну із 7 державами – Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Україною та Польщею.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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Про це заявив президент асоціації "Високошвидкісні магістралі" Віктор Мироненко на круглому столі в рамках ініціативи "Один пояс – один шлях", що спрямована на створення інфраструктури та налагодження взаємозв'язків між країнами Євразії.

Відповідний проект передбачає створення альтернативного Нового шовкового шляху з Китаю до Європи. Загальна довжина залізничного коридору має становити 5100 кілометрів (без урахування морських відрізків), що на 200 кілометрів коротше Євразійського сухопутного моста (Китай – Казахстан – Росія – Білорусь – Польща), яким зараз проходять контейнери з Китаю до Євросоюзу.

Ці 200 кілометрів дозволять заощадити як мінімум 4,5 мільярда доларів при середній вартості 1 кілометра високошвидкісної залізниці в 21 мільйон доларів,
– сказав Мироненко.

Наразі проект є лише концепцією і вимагає техніко-економічного обґрунтування.

До слова, раніше йшлося про те, що потяг сполученням Київ – Рига ("Чотири столиці") планують відправити у перший рейс 28 вересня. Тепер він курсуватиме до столиці Естонії Таллінна.

Теги: Новини України залізниця Китай Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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