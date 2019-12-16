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      В Украине могут разрешить двойное гражданство: детали

      26 Читати новину українською
      В Украине могут разрешить иметь паспорта двух стран / acc.cv.ua

      В Государственной миграционной службе могут позволить гражданам иметь два паспорта. Но "единое гражданство" останется закрепленным в Конституции Украины.

      Об изменениях в законодательстве в интервью "Европейской правде" рассказал председатель ГМС Максим Соколюк.

      Обратите внимание: Пророссийские боевики требуют обсудить с ними изменения в Конституцию

      Мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства,
      – отметил Соколюк.

      По его словам, изменение будет заключаться в том, что Украина не будет требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта.
      При этом будут действовать определенные ограничения в отношении стран миграционного риска, России в частности.

      Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Но лозунгов "Приезжайте!" недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать,
      – добавил глава ГМС.

      Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упростит предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или хотят бежать из России.

      Также президент зарегистрировал в парламенте законопроект о децентрализации. В нем предлагают изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В Украине могут появиться такие единицы: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственная миграционная служба Законодательство Верховная Рада
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