В Украине могут разрешить двойное гражданство: детали
В Государственной миграционной службе могут позволить гражданам иметь два паспорта. Но "единое гражданство" останется закрепленным в Конституции Украины.
Об изменениях в законодательстве в интервью "Европейской правде" рассказал председатель ГМС Максим Соколюк.
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Мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства,
– отметил Соколюк.
По его словам, изменение будет заключаться в том, что Украина не будет требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта.
При этом будут действовать определенные ограничения в отношении стран миграционного риска, России в частности.
Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Но лозунгов "Приезжайте!" недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать,
– добавил глава ГМС.
Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упростит предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или хотят бежать из России.
Также президент зарегистрировал в парламенте законопроект о децентрализации. В нем предлагают изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В Украине могут появиться такие единицы: община, округ, область, Автономная Республика Крым.