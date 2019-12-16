В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: деталі

У Державній міграційній службі можуть дозволити громадянам мати два паспорти. Але "єдине громадянство" залишиться закріпленим у Конституції України.

Про зміни в законодавстві в інтерв’ю "Європейській правді" розповів голова ДМС Максим Соколюк.

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Ми й далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави,

– зазначив Соколюк.

За його словами, зміна полягатиме в тому, що Україна не вимагатиме виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта.

При цьому діятимуть певні обмеження щодо країн міграційного ризику, Росії зокрема.

Подвійне громадянство – це до певної міри програма імміграції в Україну. Але гасел "Приїжджайте!" недостатньо. Потрібна економічна програма, яка б їх заохочувала це зробити,

– додав голова ДМС.

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який спростить надання громадянства людям, що воювали на Донбасі чи хочуть втекти з Росії.



Також президент зареєстрував у парламенті законопроєкт про децентралізацію. У ньому пропонують змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. В Україні можуть з’явитися такі одиниці: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим.