В Украине на мужчину в возрасте 90 лет приходится 4 женщины, – Дубилет

В Украине мужчины умирают в среднем раньше, чем женщины. Хотя это общеизвестный факт, свежие данные Госслужбы статистики подтвердили, что количество мужчин среди украинцев в возрасте 90 лет и старше составляет менее 20%.

Печальные данные о большой смертности украинских мужчин привел в своем телеграмм-канале министр Дмитрий Дубилет. Он с командой сейчас работают над проектом электронной переписи населения.

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"Если среди 60-летних украинцев процент мужчин составляет около 40%, то в возрасте 90 лет и более – менее 20%. То есть, на одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины", – написал Дубилет.

Заметим, что с начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. А смертность выше, чем рождаемость.

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