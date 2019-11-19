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      В Украине на мужчину в возрасте 90 лет приходится 4 женщины, – Дубилет

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      Смертность среди мужчин в Украине / magnificomargarito.com

      В Украине мужчины умирают в среднем раньше, чем женщины. Хотя это общеизвестный факт, свежие данные Госслужбы статистики подтвердили, что количество мужчин среди украинцев в возрасте 90 лет и старше составляет менее 20%.

      Печальные данные о большой смертности украинских мужчин привел в своем телеграмм-канале министр Дмитрий Дубилет. Он с командой сейчас работают над проектом электронной переписи населения.

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      "Если среди 60-летних украинцев процент мужчин составляет около 40%, то в возрасте 90 лет и более – менее 20%. То есть, на одного мужчину в возрасте 90+ приходится 4 женщины", – написал Дубилет.

      Заметим, что с начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. А смертность выше, чем рождаемость.

      Смотрите также инфографику о том, как с годами будет меняться население Земли:

      населення землі інфографіка зміни статистика
      К 2050 году население Земли вырастет до 9,7 миллиарда человек / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Дмитрий Дубилет Жертвы исследования Социологическое исследование Статистика
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