В Україні на чоловіка віком 90 років припадає 4 жінки, – Дубілет

В Україні чоловіки вмирають в середньому раніше, ніж жінки. Хоча це загальновідомий факт, свіжі дані Держслужби статистики підтвердили, що кількість чоловіків серед українців віком 90 років і більше становить менше 20%.

Сумні дані про велику смертність українських чоловіків навів у своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет. Він з командою саме працюють над проєктом електронного перепису населення.

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"Якщо серед 60-річних українців відсоток чоловіків становить близько 40%, то віком 90 років і більше – менше 20%. Іншими словами, на одного чоловіка віком 90+ припадає 4 жінки", – написав Дубілет.

Зауважимо, що від початку 2019 року кількість українців скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Наразі з України виїжджає більше людей, аніж приїжджає. А смертність вища, ніж народжуваність.

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