В Украине основали новую премию имени Левка Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских политзаключенных, незаконно находящихся в тюрьмах Российской Федерации.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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"Для поддержки наших героев, которые остаются в российском плену, а также их семей, основал государственную стипендию имени известного украинского диссидента Левко Лукьяненко", – сообщил президент.

Порошенко добавил, что поручил Кабинету Министров принять все меры для того, чтобы эта стипендия начала выплачиваться уже в этом году.