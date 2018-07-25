В Україні заснували нову премію імені Левка Лук'яненка

Президент України Петро Порошенко заснував премію імені Левка Лук'яненка для підтримки українських політв'язнів, які незаконно перебувають у тюрмах Російської Федерації.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Для підтримки наших героїв, які залишаються в російському полоні, а також їх родин заснував державну стипендію імені відомого українського дисидента Левка Лук'яненка", – повідомив президент.

Порошенко додав, що доручив Кабінету Міністрів вжити всіх заходів для того, щоб ця стипендія почала виплачуватися вже в цьому році.