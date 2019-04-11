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      В Украине остановят выдачу биометрических паспортов: названы даты

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      Выдачу биометрических паспортов в Украине остановят - даты - 2019
      В Украине не будут выдавать биометрические документы с 27 апреля по 2 мая / Фото из открытых источников

      Государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая. Поэтому украинцы не смогут получить биометрические паспорта в этот период по техническим причинам.

      Пресс-служба предприятия сообщила, что все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы с 17:00 27 апреля. Однако, уже с 8:00 2 мая все центры возобновят свою работу.

      Читайте также: Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт

      За это время украинцы не смогут оформить или получить такие биометрические документы:

      1. Загранпаспорт;
      2. ID-карта;
      3. Вид на временное и постоянное проживание.

      В предприятии призывают граждан учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получение при путешествиях за границу в эти даты.

      В то же время, оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

      Заметим, украинцы могут без виз путешествовать в страны Европейского Союза при наличии биометрического паспорта. Как его получить – читайте здесь.

      Как оформить биометрический паспорт онлайн? С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ДМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим ID-карты Биометрический контроль в Украине
      Источник: 24 канал
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