В Украине остановят выдачу биометрических паспортов: названы даты

Государственное предприятие "Документ" приостановит работу с 27 апреля по 2 мая. Поэтому украинцы не смогут получить биометрические паспорта в этот период по техническим причинам.

Пресс-служба предприятия сообщила, что все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы с 17:00 27 апреля. Однако, уже с 8:00 2 мая все центры возобновят свою работу.

Читайте также: Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт

За это время украинцы не смогут оформить или получить такие биометрические документы:

Загранпаспорт; ID-карта; Вид на временное и постоянное проживание.

В предприятии призывают граждан учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получение при путешествиях за границу в эти даты.

В то же время, оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

Заметим, украинцы могут без виз путешествовать в страны Европейского Союза при наличии биометрического паспорта. Как его получить – читайте здесь.

Как оформить биометрический паспорт онлайн? С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ДМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.