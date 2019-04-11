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      В Україні зупинять видачу біометричних паспортів: названо дати

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      В Україні не будуть видавати біометричні документи з 27 квітня до 2 травня
      В Україні не будуть видавати біометричні документи з 27 квітня до 2 травня / Фото з відкритих джерел

      Державне підприємство "Документ" призупинить роботу з 27 квітня по 2 травня. Тому українці не зможуть отримати біометричні паспорти у цей період з технічних причин.

      Прес-служба підприємства повідомила, що усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати і видавати біометричні документи з 17:00 27 квітня. Проте, вже з 8:00 2 травня усі центри відновлять свою роботу.

      Читайте також: Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт

      За цей час українці не зможуть оформити або отримати такі біометричні документи:

      1. Закордонний паспорт;
      2. ID-карта;
      3. Вид на тимчасове та постійне проживання.

      У підприємстві закликають громадян врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їх отриманні при подорожах за кордон в ці дати.

      Водночас, оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання буде здійснюватися в штатному режимі.

      Зауважимо, українці можуть без віз подорожувати до країн Європейського Союзу за наявності біометричного паспорта. Як його отримати – читайте тут.

      Як оформити біометричний паспорт онлайн? З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      blog_ava
      У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком
      сьогодні
      10403
      Теги: Біометричний контроль в Україні ID-картки Безвізовий режим Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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