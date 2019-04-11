В Україні зупинять видачу біометричних паспортів: названо дати

Державне підприємство "Документ" призупинить роботу з 27 квітня по 2 травня. Тому українці не зможуть отримати біометричні паспорти у цей період з технічних причин.

Прес-служба підприємства повідомила, що усі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформлювати і видавати біометричні документи з 17:00 27 квітня. Проте, вже з 8:00 2 травня усі центри відновлять свою роботу.

Читайте також: Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт

За цей час українці не зможуть оформити або отримати такі біометричні документи:

Закордонний паспорт; ID-карта; Вид на тимчасове та постійне проживання.

У підприємстві закликають громадян врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їх отриманні при подорожах за кордон в ці дати.

Водночас, оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання буде здійснюватися в штатному режимі.

Зауважимо, українці можуть без віз подорожувати до країн Європейського Союзу за наявності біометричного паспорта. Як його отримати – читайте тут.

Як оформити біометричний паспорт онлайн? З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.