В Украине открыли новое огромное месторождение газа

Государственная компания "Укргаздобыча" в ноябре открыла четвертое с начала 2018 года месторождение газа в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба УГД.

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"Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 миллиарда кубометров голубого топлива", – говорится в сообщении.

Месторождение открыли после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади.

Сейчас на нем проводят работы по обустройству скважины и ввод ее в пробную эксплуатацию. Кроме того, на месторождении продолжаются поисково-разведочные работы.

В компании напомнили, что в этом году уже было открыто три новых месторождения в Харьковской области. Перспективные ресурсы всех четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 миллиарда кубометров голубого топлива.