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      В Украине открыли новое огромное месторождение газа

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      На Харьковщине открыли месторождение газа
      На Харьковщине открыли месторождение газа / Фото из открытых источников

      Государственная компания "Укргаздобыча" в ноябре открыла четвертое с начала 2018 года месторождение газа в Харьковской области.

      Об этом сообщает пресс-служба УГД.

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      "Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 миллиарда кубометров голубого топлива", – говорится в сообщении.

      Месторождение открыли после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади.

      Сейчас на нем проводят работы по обустройству скважины и ввод ее в пробную эксплуатацию. Кроме того, на месторождении продолжаются поисково-разведочные работы.

      В компании напомнили, что в этом году уже было открыто три новых месторождения в Харьковской области. Перспективные ресурсы всех четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 миллиарда кубометров голубого топлива.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Энергетика
      Источник: 24 Канал
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