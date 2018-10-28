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      В Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

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      В Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
      В Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 28 октября в Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По этому случаю свои поздравления опубликовал президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

      "Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не потеряла родных во время нацистского нашествия и оккупации. Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора – каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников", – говорится в Facebook-сообщении главы государства.

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      Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений – свободное будущее Украины и всего европейского континента,
      – добавил Порошенко.

      В свою очередь Гройсман отметил, что нацистская оккупация Украины во время Второй мировой войны является одной из самых трагических страниц нашей истории.

      Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей",
      – цитирует премьера пресс-служба правительства.

      Гройсман также отметил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом является неоценимым.

      Что такое День освобождения Украины от фашистских захватчиков?
      Праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины. В этот день проходят чествования ветеранов и павших в войне, выставки военной техники, народные гуляния и праздничные концерты.

      Теги: Новости Украины Новости политики История Петр Порошенко Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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