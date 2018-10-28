В воскресенье, 28 октября в Украине отмечают 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По этому случаю свои поздравления опубликовал президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не потеряла родных во время нацистского нашествия и оккупации. Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора – каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников", – говорится в Facebook-сообщении главы государства.

Читайте также: Памятные даты 2018 года, которые должен знать каждый украинец

Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений – свободное будущее Украины и всего европейского континента,

– добавил Порошенко.

В свою очередь Гройсман отметил, что нацистская оккупация Украины во время Второй мировой войны является одной из самых трагических страниц нашей истории.

Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей",

– цитирует премьера пресс-служба правительства.

Гройсман также отметил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом является неоценимым.

Что такое День освобождения Украины от фашистских захватчиков?

Праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины. В этот день проходят чествования ветеранов и павших в войне, выставки военной техники, народные гуляния и праздничные концерты.