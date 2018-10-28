У неділю, 28 жовтня в Україні відзначають 74-у річницю визволення від фашистських загарбників. З цієї нагоди свої вітання опублікували президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ця дата назавжди залишиться у пам’яті всього народу, адже немає в Україні родини, яка би не втратила рідних під час нацистської навали і окупації. Ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів життів нам вдалося зупинити агресора – кожен клаптик нашої землі рясно политий кров’ю наших захисників", – мовиться у Facebook-дописі глави держави.

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Вічна шана і пам'ять тим, хто віддав свої життя за майбутнє прийдешніх поколінь – вільне майбутнє України та всього європейського континенту,

– додав Порошенко.

У свою чергу Гройсман зазначив, що нацистська окупація України під час Другої світової війни є однією з найтрагічніших сторінок нашої історії.

Нацистське вторгнення та окупація кривавими смерчами пронеслися нашою країною і забрали десятки мільйонів життів. Ціною надзвичайних, нелюдських зусиль українці змогли вижити у таких умовах та звільнити власну землю від чергових "визволителів",

– цитує прем’єра прес-служба уряду.

Гройсман також наголосив, що вклад українського народу у перемогу над нацизмом є неоціненним.

Що таке День визволення України від фашистських загарбників? Свято, яке відзначається в Україні щорічно 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. У цей день відбуваються вшанування ветеранів та полеглих у війні, виставки військової техніки, народні гуляння та святкові концерти.