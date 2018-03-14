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В Украине отмечают День добровольца: поздравления от Порошенко

09:14, сегодня 233 Читати новину українською

В среду, 14 марта, отмечается День украинского добровольца. По этому случаю Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook слова благодарности воинам-добровольцам.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", – говорится в заметке главы Украинского государства.

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Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело – служить своей Родине,
– подчеркнул Порошенко.

Президент также выразил убеждение, что единство и решимость украинцев принесут нам победу.

Что такое День украинского добровольца?
Праздник, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона. Праздник установлен решением Верховной Рады от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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