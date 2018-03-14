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В Україні відзначають День добровольця: привітання від Порошенка

09:09, сьогодні 621 Читать новость на русском

В середу, 14 березня, відзначається День українського добровольця. З цієї нагоди Президент України Петро Порошенко написав у Facebook слова подяки воїнам-добровольцям.

"Сьогодні ми згадуємо українських патріотів, які з початку подій на сході України добровільно визвалися боронити державу від російського агресора, доти не маючи жодного відношення до армії", – мовиться у дописі глави Української держави.

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Дякую всім воїнам-добровольцям, які набувши безцінного бойового досвіду, вступили до лав ЗСУ, Національної гвардії та Нацполіції, або займають активну громадянську позицію в цивільному житті. Усім, хто обрав почесну справу – служити своїй Батьківщині,
– наголосив Порошенко.

Президент також висловив переконання, що єдність та рішучість українців принесуть нам перемогу.

Що таке День українського добровольця? Свято, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Свято встановлено рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Петро Порошенко Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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