В Украине отсрочили отключение аналогового телевидения: для каких компаний

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил некоторым вещателям использовать аналоговый сигнал. Такую возможность им продлили до 30 июня 2020 года.

Об отсрочке перехода на цифровое телевидение сообщили на сайте Нацсовета.

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Кому разрешат отсрочку

вещателям, которые работают в областях на границе с Россией, а также в Херсонской области;

компаниям, которые оказывают услуги на линии разграничения и временно оккупированных территориях;

местным телерадиокомпаниям, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

В Нацсовете ожидают, что вскоре найдут свободные частоты для местных компаний, желающих перейти на цифровое вещание. Такой возможностью можно будет воспользоваться до лета 2020 года.

В декабре 2006 года Украина подписала меморандум, согласно которому страна обязалась полностью перейти на цифровое вещание вместо аналогового. Нацсовет называет цифровое телевидение более прогрессивным. Его преимуществами является высокое качество телевизионного сигнала и большее количество доступных программ.