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      В Украине отсрочили отключение аналогового телевидения: для каких компаний

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      В Украине отсрочили отключение аналогового телевидения / dt.ua

      Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил некоторым вещателям использовать аналоговый сигнал. Такую возможность им продлили до 30 июня 2020 года.

      Об отсрочке перехода на цифровое телевидение сообщили на сайте Нацсовета.

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      Кому разрешат отсрочку

      • вещателям, которые работают в областях на границе с Россией, а также в Херсонской области;
      • компаниям, которые оказывают услуги на линии разграничения и временно оккупированных территориях;
      • местным телерадиокомпаниям, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

      В Нацсовете ожидают, что вскоре найдут свободные частоты для местных компаний, желающих перейти на цифровое вещание. Такой возможностью можно будет воспользоваться до лета 2020 года.

      В декабре 2006 года Украина подписала меморандум, согласно которому страна обязалась полностью перейти на цифровое вещание вместо аналогового. Нацсовет называет цифровое телевидение более прогрессивным. Его преимуществами является высокое качество телевизионного сигнала и большее количество доступных программ.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Техно Новости политики Информационные технологии Медиа СМИ
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