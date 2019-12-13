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      В Україні відтермінували відключення аналогового телебачення: для яких компаній

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      В Україні відтермінували відключення аналогового телебачення / dt.ua

      Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила деяким мовникам використовувати аналоговий сигнал. Таку можливість їм продовжили до 30 червня 2020 року.

      Про відтермінування переходу на цифрове телебачення повідомили на сайті Нацради.

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      Кому дозволять відтермінування

      • мовникам, які працюють в областях на кордоні з Росією, а також у Херсонській області;
      • компаніям, які надають послуги на лінії розмежування та тимчасово окупованих територіях;
      • місцевим телерадіокомпаніям, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

      У Нацраді очікують, що незабаром знайдуть вільні частоти для місцевих компаній, які бажають перейти на цифрове мовлення. Такою можливістю можна буде скористатися до літа 2020 року.

      У грудні 2006 року Україна підписала меморандум, згідно з яким країна зобов’язалася повністю перейти на цифрове мовлення замість аналогового. Нацрада називає цифрове телебачення більш прогресивним. Його перевагами є висока якість телевізійного сигналу та більша кількість доступних програм. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Техно Новини політики ЗМІ Медіа Інформаційні технології
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