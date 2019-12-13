В Україні відтермінували відключення аналогового телебачення: для яких компаній

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила деяким мовникам використовувати аналоговий сигнал. Таку можливість їм продовжили до 30 червня 2020 року.

Про відтермінування переходу на цифрове телебачення повідомили на сайті Нацради.

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Кому дозволять відтермінування

мовникам, які працюють в областях на кордоні з Росією, а також у Херсонській області;

компаніям, які надають послуги на лінії розмежування та тимчасово окупованих територіях;

місцевим телерадіокомпаніям, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

У Нацраді очікують, що незабаром знайдуть вільні частоти для місцевих компаній, які бажають перейти на цифрове мовлення. Такою можливістю можна буде скористатися до літа 2020 року.

У грудні 2006 року Україна підписала меморандум, згідно з яким країна зобов’язалася повністю перейти на цифрове мовлення замість аналогового. Нацрада називає цифрове телебачення більш прогресивним. Його перевагами є висока якість телевізійного сигналу та більша кількість доступних програм.