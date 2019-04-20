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      В Украине появились сразу три новых праздника: кто и когда будет отмечать

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      В Украине ввели три новых военные праздника
      В Украине ввели три новых военные праздника / Фото из открытых источников

      В Украине ввели три новых праздника – День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных сил Украины, которые будут отмечать весной и осенью каждого года. Однако, эти дни не будут выходными.

      Соответствующие указы подписал Петр Порошенко и они были обнародованы на сайте Администрации президента 19 апреля.

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      Когда будут отмечать новые праздники:

      6 мая – День пехоты;
      18 мая – День резервиста;
      18 ноября – День сержанта.

      В День пехоты будут чтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые они проявили в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

      День резервиста установили для военных, которые также защищают независимость государства и готовы в любое время стать в ряды Вооруженных Сил или других военных формирований.

      Кроме этого, в День сержанта буду чествовать преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Украины.

      Еще военные праздники отмечают в Украине?1 февраля - День войск связи;
      25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
      25 марта - День Службы безопасности Украины;
      30 апреля - День пограничника;
      23 мая - День морской пехоты Украины;
      25 июня - День таможенной службы Украины;
      27 июня - День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
      Первое воскресенье июля - День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
      Последняя суббота августа - День авиации Украины;
      29 августа - День танкистов;
      14 сентября - День мобилизационного работника;
      14 октября - День защитника Украины;
      3 ноября - День инженерных войск;
      3 ноября - День ракетных войск и артиллерии;
      21 ноября - День десантно-штурмовых войск;
      26 ноября - День Национальной гвардии Украины;
      30 ноября - День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
      6 декабря - День Вооруженных сил Украины;
      12 декабря - День Сухопутных войск Украины.

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      Источник: 24 канал
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