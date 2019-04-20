В Украине появились сразу три новых праздника: кто и когда будет отмечать
В Украине ввели три новых праздника – День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных сил Украины, которые будут отмечать весной и осенью каждого года. Однако, эти дни не будут выходными.
Соответствующие указы подписал Петр Порошенко и они были обнародованы на сайте Администрации президента 19 апреля.
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Когда будут отмечать новые праздники:
6 мая – День пехоты;
18 мая – День резервиста;
18 ноября – День сержанта.
В День пехоты будут чтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые они проявили в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
День резервиста установили для военных, которые также защищают независимость государства и готовы в любое время стать в ряды Вооруженных Сил или других военных формирований.
Кроме этого, в День сержанта буду чествовать преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Украины.
Еще военные праздники отмечают в Украине?1 февраля - День войск связи;
25 февраля - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
25 марта - День Службы безопасности Украины;
30 апреля - День пограничника;
23 мая - День морской пехоты Украины;
25 июня - День таможенной службы Украины;
27 июня - День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
Первое воскресенье июля - День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
Последняя суббота августа - День авиации Украины;
29 августа - День танкистов;
14 сентября - День мобилизационного работника;
14 октября - День защитника Украины;
3 ноября - День инженерных войск;
3 ноября - День ракетных войск и артиллерии;
21 ноября - День десантно-штурмовых войск;
26 ноября - День Национальной гвардии Украины;
30 ноября - День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
6 декабря - День Вооруженных сил Украины;
12 декабря - День Сухопутных войск Украины.