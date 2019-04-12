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      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены

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      Календарь украинцев также "декоммунизировали" только частично
      Календарь украинцев также "декоммунизировали" только частично / Getty Images

      В Украине ввели новый государственный праздник – День свободы совести и вероисповедания. Однако за последние более 4 лет в календарь украинцев внесли и немало других изменений. Рассказываем, какие государственные праздники были внедрены за это время, а какие – отныне в прошлом.

      День свободы совести и вероисповедания: что это за праздник

      Этот день будет посвящен памяти людей, которые стали жертвами репрессий за принадлежность к определенной религии.

      Одним из инструментов формирования национальной памяти является создание государственного календаря – календаря важных дат, праздников, которые отмечаются на государственном уровне... Из-за этого, когда представители Всеукраинского Совета религиозных объединений предложили ввести отдельный день для почтения тех, кто стал жертвой по религиозному признаку, мы это поддержали,
      – отметил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Он отметил, что репрессии коммунистического режима против украинцев не ограничивались национальным и социальным факторами – был еще и религиозный фактор. Украинцев пытались уничтожить за их вероисповедание. Это касается фактически всех конфессий.

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      Когда именно отмечать День совести и вероисповедания – пока не известно. Это определят во время общественной дискуссии.

      Как объясняет Владимир Вятрович, идея Дня свободы совести состоит в том, чтобы одновременно вспоминать жертв репрессий и показывать победу их потомков. Также он должен стать напоминанием о важности для граждан иметь свободу вероисповедания, которая является одной из базовых демократических свобод.

      Какие праздники в Украине собираются отменить

      В Институте национальной памяти считают нужным отменить или переформатировать такие праздники, как 8 Марта (Международный женский день), 1 Мая (День труда) и 9 Мая (День победы).

      Частично изменения уже произошли – с 2018 года 2 мая больше не является выходным днем.

      Так, глава ведомства Владимир Вятрович выступает за отмену выходного дня 8 марта и изменение значения этого праздника.

      Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого,
      – отметил он.

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      Что касается 1 мая, то определенное переформатирование этого праздника уже состоялось. Ранее оно носило унаследованное от СССР название – Международный день солидарности трудящихся. В 2017 его переименовали в День труда – по аналогии со странами Западной Европы и Северной Америки.

      9 Мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) останется Государственным праздником, но не выходным днем. Сам выходной переносится на день раньше – 8 мая (День памяти и примирения), тогда же День победы отмечают в Европе.

      Какие праздники ввели с 2014 года

      14 октября – День защитника Украины (с 2015 года). В отличие от Дня защитника Отечества, который праздновали 23 февраля и воспринимали как "День мужчин", 14 октября поздравляют именно украинских воинов – как мужчин, так и женщин, которые служат в армии, в рядах добровольческих формирований или являются волонтерами и помогают фронту.

      Этот день считается символической датой создания Украинской повстанческой армии. Также 14 октября украинцы отмечают праздник Покрова, который очень почитали казаки.

      Факты о Дне защитника Украины: видео

      В 2014 году в Украине появился и День Достоинства и Свободы, который отмечают ежегодно 21 ноября в честь начала в этот день Оранжевой революции (2004-2005 года) и Революции Достоинства (2013-2014 годы).

      Это праздник является "преемником" Дня Свободы, который в 2005-2011 годах отмечали 22 ноября в честь Оранжевой революции. Однако тогдашний президент Виктор Янукович своим указом его отменил.

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      С 2015 года 20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.

      В этот день чтят память героев, которые были убиты во время Революции Достоинства. Именно 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве силовые подразделения режима Януковича расстреляли десятки протестующих. Этот день стал переломным в ходе Евромайдана.

      Смотрите видео о трагических событиях на Майдане:

      Кроме того, сейчас Институт национальной памяти 9 марта (День рождения Тараса Шевченко) предлагает сделать выходным вместо 8 (Международный женский день).

      Планируют также во вторую пятницу сентября отмечать День семьи, который должен быть выходным.

      С 2014 года был введен и ряд профессиональных праздников. Так, отныне 4 июля в Украине отмечают День полиции, 30 апреля – День пограничника, 14 марта – День украинского добровольца, а 24 января – День внешней разведки.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Майские праздники Дань защитника Украины Владимир Вятрович Декоммунизация Статьи Публикации
      Источник: 24 канал
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