Декомунізований календар: які свята з’явилися в Україні з 2014 року і які будуть скасовані

В Україні запровадили нове державне свято – День свободи совісті і віросповідання. Проте за останні понад 4 роки у календар українців внесли й чимало інших змін. Розповідаємо, які державні свята були впроваджені за цей час, а які – відтепер у минулому.

День свободи совісті і віросповідання: що це за свято

Цей день буде присвячений ​​пам'яті людей, які стали жертвами репресій через приналежність до певної релігії.

Одним із інструментів формування національної пам'яті є створення державного календаря – календар важливих дат, свят, які відзначаються на державному рівні... Через це, коли представники Всеукраїнської Ради релігійних об'єднань запропонували запровадити окремий день для вшанування тих, хто стали жертвами за релігійною ознакою, ми це підтримали,

– зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він наголосив на тому, що репресії комуністичного режиму проти українців не обмежувалися національним та соціальним чинниками – був ще й чинник релігійний. Українців намагалися знищити за їхні віросповідання. Це стосується фактично всіх конфесій.

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Коли саме відзначатимуть День совісті та віросповідання – поки що не відомо. Це визначать під час суспільної дискусії.

Як пояснює Володимир В’ятрович, ідея Дня свободи совісті полягає в тому, щоб водночас згадувати жертв репресій та показувати перемогу їхніх нащадків. Також він має стати нагадуванням про важливість для громадян мати свободу віросповідання, яка є однією із базових демократичних свобод.

Які свята в Україні збираються скасувати

В Інституті національної пам’яті вважають за потрібне скасувати або переформатувати такі свята, як 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 Травня (День праці) та 9 Травня (День перемоги).

Частково зміни вже відбулися – з 2018 року 2 травня більше не є вихідним днем.

Так, очільник відомства Володимир В'ятрович виступає за скасування вихідного дня 8 березня і зміну значення цього свята.

Ми пропонуємо, щоб у цей день говорили про день боротьби жінок за свої права, а не про Міжнародний жіночий день, який є атавізмом радянського минулого,

– зазначив він.

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Що стосується 1 травня, то певне переформатування цього свята уже відбулося. Раніше воно носило успадковану з СРСР назву – Міжнародний день солідарності трудящих. У 2017 його перейменували у День праці – за аналогами з країнами Західної Європи та Північної Америки.

9 Травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) залишиться Державним святом, але не вихідним днем. Сам вихідний переноситься на день раніше – 8 травня (День пам'яті та примирення), тоді ж День перемоги відзначають у Європі.

Які свята запровадили з 2014 року

14 жовтня – День захисника України (з 2015 року). На відміну від Дня захисника Вітчизни, який святкували 23 лютого і сприймали як "День чоловіків", 14 жовтня вітають саме українських воїнів – як чоловіків, так і жінок, які служать в армії, в лавах добровольчих формувань або є волонтерами та допомагають фронту.

Цей день вважається символічною датою створення Українською повстанської армії. Також 14 жовтня українці відзначають свято Покрови, яке дуже шанували козаки.

Факти про День захисника України: відео

У 2014 році в Україні з’явився і День Гідності та Свободи, який відзначають щороку 21 листопада на честь початку цього дня Помаранчевої революції (2004-2005 роки) та Революції Гідності (2013-2014 роки).

Це свято є "наступником" Дня Свободи, який у 2005—2011 роках відзначали 22 листопада на честь Помаранчевої революції. Однак тодішній президент Віктор Янукович своїм указом його скасував.

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З 2015 року 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Цього дня вшановують пам’ять героїв, яких було вбито під час Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстріляли десятки протестувальників. Цей день став переломним у ході Євромайдану.

Дивіться відео про трагічні події на Майдані:

Крім того, наразі Інститут національної пам’яті 9 березня (День народження Тараса Шевченка) пропонує зробити вихідним замість 8 (Міжнародний жіночий день).

Планують також у другу п’ятницю вересня відзначати День сім’ї, який має бути вихідним.

З 2014 року було запроваджено і низку професійних свят. Так, відтепер 4 липня в Україні відзначають День поліції, 30 квітня – День прикордонника, 14 березня – День українського добровольця, а 24 січня – День зовнішньої розвідки.