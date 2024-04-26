За словами Лубінця, наша держава вже передала Катару список з іменами 561 української дитини. Цей список також уже бачили й представники російської сторони.

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Україна працює з Катаром над поверненням наших дітей

Лубінець зазначив, що за два дні Україна має низку результатів перемовин у Катарі. Також він вкотре спростував пропаганду Росію, що перемовини Україна з Росією веде за посередництва Катару, а прямих переговорів між нашими країнами – не було.

Стосовно українських дітей, яких незаконно вивезла Росія з наших тимчасово окупованих територій, омбудсмен наголосив, що наша держава очікує повернення групи додому.

Наразі не розголошуємо деталі, адже наша позиція така: коли діти в Україні – тоді ми публічно повідомляємо про їхнє повернення,

– пояснив Лубінець.

Окрім того, українська і катарська сторони обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей. Мовиться про дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

"Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому Росія зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу", – зазначив уповноважений з прав людини.

Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Лубінець зазначив, що за попередніми даними таких дітей може бути понад 3 600.

Сторони також працюють над поверненнями заручників

Крім того, Дмитро Лубінець в етері телемарафону зазначив, що Катар погодився почати переговори з російською стороною про повернення цивільних заручників. Мовиться про тих громадян, які потрапили у полон до країни-агресорки.

Згодом омбудсмен у своєму телеграм-каналі додав, що питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує Росія, – постійно у фокусі нашої роботи на міжнародну спільноту.

Так, Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією,

– підкреслив Лубінець.

Наостанок він подякував Державі Катар, державному міністру з питань міжнародного співробітництва Держави Катар Лолві Рашид Аль-Хатер та її команді, а також особисто Еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані за допомогу й співпрацю. Наразі сторони націлені на спільний успішний результат.