В Украине появился новый глава Службы внешней разведки

Временным исполняющим обязанностей главы Службы внешней разведки Украины стал Андрей Алексеенко. Его своим указом 16 марта на эту должность назначил Президент Украины Петр Порошенко.

До этого Алексеенко был первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: Порошенко уволил главу Полтавской ОГА и назначил исполняющим обязанности Романа Товстого

13 марта Порошенко уволил с должности руководителя Службы внешней разведки Егора Божко, который возглавлял ведомство с 2017 года. Он устроился на работу в правительстве: Божко займет должность заместителя министра иностранных дел.



Андрей Алексеенко

Что известно об Андрее Алексеенко? Чиновнику родом с Черниговщины 55 лет, и до работы в разведке он занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. 27 ноября 2017 года указом президента был назначен первым заместителем руководителя СВРУ. 1 ноября 2018 года российские власти, среди прочих украинцев, внесли Алексеенко в свой санкционный список.



Весной 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Алексеенко, якобы, попал на работу в разведку благодаря бывшему генпрокурору времен президентства Януковича Виктору Шокину.



Структура Службы внешней разведки Украины