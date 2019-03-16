В Україні з’явився новий голова Служби зовнішньої розвідки

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки України став Андрій Алєксєєнко. Його своїм указом 16 березня на цю посаду призначив Президент України Петро Порошенко.

До цього Алексєєнко був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

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13 березня Порошенко звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, який очолював відомстві з 2017 року. Він влаштувався на роботу в уряді: Божко обійме посаду заступника міністра закордонних справ.



Андрій Алєксєєнко

Що відомо про Андрія Алєксєєнка? Чиновнику родом з Чернігівщини 55 років і до роботи в розвідці він обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ. 27 листопада 2017 року указом президента був призначений першим заступником керівника СЗРУ. 1 листопада 2018 року російська влада, серед інших українців, внесла Алєксєєнка до свого санкційного списку.



Навесні 2018 року у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Алєксєєнко, нібито, потрапив на роботу в розвідку завдяки колишньому генпрокуророві часів президентства Януковича Вікторові Шокіну.



Структура Служби зовнішньої розвідки України