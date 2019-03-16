00:53
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      В Україні з’явився новий голова Служби зовнішньої розвідки

      562 Читать новость на русском
      ТВО голови Служби зовнішньої розвідки України став Андрій Алєксєєнко
      ТВО голови Служби зовнішньої розвідки України став Андрій Алєксєєнко / Фото з відкритих джерел

      Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки України став Андрій Алєксєєнко. Його своїм указом 16 березня на цю посаду призначив Президент України Петро Порошенко.

      До цього Алексєєнко був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

      Читайте також: Порошенко звільнив голову Полтавської ОДА і призначив виконувачем обов'язків Романа Товстого

      13 березня Порошенко звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, який очолював відомстві з 2017 року. Він влаштувався на роботу в уряді: Божко обійме посаду заступника міністра закордонних справ.

      Андрій Алєксєєнко Служба зовнішньої розвідки
      Андрій Алєксєєнко

      Що відомо про Андрія Алєксєєнка? Чиновнику родом з Чернігівщини 55 років і до роботи в розвідці він обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ. 27 листопада 2017 року указом президента був призначений першим заступником керівника СЗРУ. 1 листопада 2018 року російська влада, серед інших українців, внесла Алєксєєнка до свого санкційного списку.

      Навесні 2018 року у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Алєксєєнко, нібито, потрапив на роботу в розвідку завдяки колишньому генпрокуророві часів президентства Януковича Вікторові Шокіну.

      Служба зовнішньої розвідки України
      Структура Служби зовнішньої розвідки України

      blog_ava
      Скільки людей спілкуються українською мовою з рідними
      16 березня
      4523
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      16 березня , 22:05 Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      2788
      Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      16 березня , 21:01 Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      13131
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      16 березня , 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 3317
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 березня , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 4687
      Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      16 березня , 18:31 Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      19907
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук