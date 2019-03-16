Корупція у Полтавській ОДА: Порошенко призначив нового виконуючого обов'язки голови
Президент України Петро Порошенко призначив виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації Романа Товстого.
Петро Порошенко написав у Twitter, що сьогодні в Полтаві він підписав указ про звільнення Валерія Головка. НАБУ підозрює посадовця в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
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"Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру", – додав Порошенко.
Напередодні Порошенко попросив прем’єр-міністра Володимира Гройсмана надіслати йому подання про звільнення з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його заступника Андрія Пісоцького.
Що трапилося у Полтавській ОДА? Топ-посадовці Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні "відкати" та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних авто і дорогих гаджетів. Це з’ясували детективи Національного антикорупційного бюро.
Слідчі з’ясували, що у серпні 2017 року на бізнес-форумі в Полтаві представник консорціумів "АЛВІ РОД" та "Укрбуддор" познайомився з Головком і Пісоцьким. Після цього керівники ОДА взяли в цього підприємця хабар у 200 тисяч доларів, обіцяючи не перешкоджати йому вести бізнес на Полтавщині. Самі Головко і Пісоцький переконують, що не скоювали жодних протиправних дій і не мають жодного стосунку до корупції.