Корупція у Полтавській ОДА: Порошенко призначив нового виконуючого обов’язки голови

Президент України Петро Порошенко призначив виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації Романа Товстого.

Петро Порошенко написав у Twitter, що сьогодні в Полтаві він підписав указ про звільнення Валерія Головка. НАБУ підозрює посадовця в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

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"Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру", – додав Порошенко.

Напередодні Порошенко попросив прем’єр-міністра Володимира Гройсмана надіслати йому подання про звільнення з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його заступника Андрія Пісоцького.

Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде Роман Товстий. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2019 г.

Що трапилося у Полтавській ОДА? Топ-посадовці Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні "відкати" та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних авто і дорогих гаджетів. Це з’ясували детективи Національного антикорупційного бюро.



Слідчі з’ясували, що у серпні 2017 року на бізнес-форумі в Полтаві представник консорціумів "АЛВІ РОД" та "Укрбуддор" познайомився з Головком і Пісоцьким. Після цього керівники ОДА взяли в цього підприємця хабар у 200 тисяч доларів, обіцяючи не перешкоджати йому вести бізнес на Полтавщині. Самі Головко і Пісоцький переконують, що не скоювали жодних протиправних дій і не мають жодного стосунку до корупції.