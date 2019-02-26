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      Корупція у Полтавській ОДА: розкрита масштабна злочинна схема

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      Керівники Полтавської ОДА вимагали від підприємців "відкати" та хабарі, з'ясували детективи НАБУ
      Керівники Полтавської ОДА вимагали від підприємців "відкати" та хабарі, з'ясували детективи НАБУ / Колаж 24 канал

      Топ-посадовці Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні "відкати" та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних авто і дорогих гаджетів. Це з’ясували детективи Національного антикорупційного бюро.

      Про це мовиться в ухвалі Солом'янського райсуду Києва, який дозволив НАБУ провести обшуки у керівників Полтавської ОДА, повідомляє "Українська правда".

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      Детективи провели ці обшуки 22 лютого за місцем роботи та проживання керівників Полтавської ОДА. Слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Пісоцький, радник губернатора Олександр Літвінов та директор департаменту будівництва і ЖКГ Тимофій Голбан створили злочинну схему з вимагання хабарів від підприємців. За ці хабарі підприємцям забезпечували перемогу в державних закупівлях, які проводить ОДА.

      Слідчі з’ясували, що у серпні 2017 року на бізнес-форумі в Полтаві представник консорціумів "АЛВІ РОД" та "Укрбуддор" познайомився з Головком і Пісоцьким. Після цього керівники ОДА взяли в цього підприємця хабар у 200 тисяч доларів, обіцяючи не перешкоджати йому вести бізнес на Полтавщині.

      А ще Головко отримав від представника компаній хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні сам голова Полтавщини, його заступник Пісоцький, радник Літвінов і директор департаменту ОДА Іщенко здійснили цю подорож. Коштувала вона 70 тисяч євро.

      Полтавська ОДА Головко Пісоцький
      Голова Полтавської ОДА Головко та його заступник Пісоцький

      На вимогу Головка у вигляді хабара були куплені 12 смартфонів iPhone 10 та комп'ютер MacBook Pro. Голова ОДА забрав собі 6 телефонів, а його заступник – 6 телефонів і ноутбук, стверджує слідство.

      Наприкінці 2017 року Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар – автомобіль Mercedes G 63 AMG (2017 року випуску). За авто з тюнінгом підприємці віддали 320 тисяч євро, з’ясували в НАБУ.

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      Згодом голова Полтавщини повідомив представнику компаній, що з 1 січня 2018 року ці компанії можуть розпочинати в області ремонтні роботи, прибирання снігу, тощо. Головко також пообіцяв допомогти виграти тендер на ці роботи, стверджує слідство.

      17 січня 2018 року Головко взяв у представника компаній у борг 100 тисяч доларів, але повернув лише частину цих грошей.

      У середині квітня 2018 року голова ОДА відмовився просто заплатити фірмі "Укрбуддор" за виконані роботи. Натомість Головко запропонував представнику компаній таку схему з відкатом: консорціум "АЛВІ РОД" виставляє області рахунок на 80 мільйонів гривень, але отримує лише половину. Решта йде в кишені Головку і його заступнику Пісоцькому. Реальна вартість робіт, за даними НАБУ, склала 38 мільйонів гривень.

      Представник будівельників спершу відмовився від такої схеми, бо вважав її злочинною. Але йому дали зрозуміти, що іншого варіанту отримати гроші немає.

      Головко і Пісоцький переконують, що не скоювали жодних протиправних дій і не мають жодного стосунку до корупції.

      Викладені факти не відповідають дійсності. Я не вчиняв жодного з правопорушень, викладених у публікаціях. І маю неспростовні докази своєї правоти,
      – заявив Головко.

      "Щодо закидів про хабарі, відкати чи корупційні схеми – розповсюджена інформація не має жодного стосунку до реалій. Заявляю, що жодне із приписаних правопорушень я не вчиняв. Кожне з моїх слів підкріплене доказами", – запевнив Пісоцький.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Розслідування Хабар НАБУ Кримінальні новини Новини Полтави
      Джерело: 24 Канал
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