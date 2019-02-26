Коррупция в Полтавской ОГА: раскрыта масштабная преступная схема

Топ-чиновники Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей миллионные "откаты" и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных авто и дорогих гаджетов. Это выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева, который разрешил НАБУ провести обыски у руководителей Полтавской ОГА, сообщает "Украинская правда".

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Детективы провели эти обыски 22 февраля по месту работы и проживания руководителей Полтавской ОГА. Следователи НАБУ установили, что председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Писоцкий, советник губернатора Александр Литвинов и директор департамента строительства и ЖКХ Тимофей Голбан создали преступную схему вымогательства взяток от предпринимателей. За эти взятки предпринимателям обеспечивали победу в государственных закупках, которые проводит ОГА.

Следователи выяснили, что в августе 2017 года на бизнес-форуме в Полтаве представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" познакомился с Головко и Писоцким. После этого руководители ОГА взяли у этого предпринимателя взятку в 200 тысяч долларов, обещая не препятствовать ему вести бизнес на Полтавщине.

А еще Головко получил от представителя компании взятку в виде оплаты отдыха чиновников ОГА в Испании. В октябре сам глава Полтавщины, его заместитель Писоцкий, советник Литвинов и директор департамента ОГА Ищенко совершили это путешествие. Стоило оно 70 тысяч евро.

Председатель Полтавской ОГА Головко и его заместитель Писоцкий

По требованию Головко в виде взятки были куплены 12 смартфонов iPhone 10 и компьютер MacBook Pro. Председатель ОГА забрал себе 6 телефонов, а его заместитель – 6 телефонов и ноутбук, утверждает следствие.

В конце 2017 года Головко получил от представителя компании на день рождения еще одну взятку – автомобиль Mercedes G 63 AMG (2017 года выпуска). За авто с тюнингом предприниматели отдали 320 тысяч евро, выяснили в НАБУ.

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Впоследствии глава Полтавщины сообщил представителю компании, что с 1 января 2018 года эти компании могут начинать в области ремонтные работы, уборку снега и прочее. Головко также пообещал помочь выиграть тендер на эти работы, утверждает следствие.

17 января 2018 года Головко взял у представителя компаний в долг 100 тысяч долларов, но вернул лишь часть этих денег.

В середине апреля 2018 года председатель ОГА отказался просто заплатить фирме "Укрстройдор" за выполненные работы. Зато Головко предложил представителю компаний такую схему с откатом: консорциум "АЛВИ РОД" области выставляет счет на 80 миллионов гривен, но получает лишь половину. Остальное идет в кармане Головко и его заместителю Писоцкому. Реальная стоимость работ, по данным НАБУ, составила 38 миллионов гривен.

Представитель строителей сначала отказался от такой схемы, потому что считал ее преступной. Но ему дали понять, что другого варианта получить деньги нет.

Головко и Писоцкий убеждают, что не совершали никаких противоправных действий и не имеют никакого отношения к коррупции.

Изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из преступлений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты,

– заявил Головко.

"Относительно упреков о взятках, откатах или коррупционных схемах – распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписанных правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкреплено доказательствами", – заверил Писоцкий.