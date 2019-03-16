Коррупция в Полтавской ОГА: Порошенко назначил нового исполняющего обязанности председателя
Президент Украины Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности председателя Полтавской областной госадминистрации Романа Толстого.
Петр Порошенко написал в Twitter, что сегодня в Полтаве он подписал указ об увольнении Валерия Головко. НАБУ подозревает чиновника в получении взятки в особо крупном размере.
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"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызвали общественное доверие", – добавил Порошенко.
Накануне Порошенко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана прислать ему представление об увольнении с должности председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его заместителя Андрея Песоцкого.
Что случилось в Полтавской ОГА?
Топ-чиновники Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей миллионные "откаты" и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных авто и дорогих гаджетов. Это выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро.
Следователи выяснили, что в августе 2017 года на бизнес-форуме в Полтаве представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" познакомился с Головко и Песоцким. После этого руководители ОГА приняли у этого предпринимателя взятку в 200 тысяч долларов, обещая не препятствовать ему вести бизнес на Полтавщине. Сами Головко и Песоцкий утверждают, что не совершали никаких противоправных действий и не имеют никакого отношения к коррупции.