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      Коррупция в Полтавской ОГА: Порошенко назначил нового исполняющего обязанности председателя

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      Коррупция в Полтавской ОГА: Порошенко назначил нового исполняющего обязанности председателя
      Коррупция в Полтавской ОГА: Порошенко назначил нового исполняющего обязанности председателя / file.liga.net

      Президент Украины Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности председателя Полтавской областной госадминистрации Романа Толстого.

      Петр Порошенко написал в Twitter, что сегодня в Полтаве он подписал указ об увольнении Валерия Головко. НАБУ подозревает чиновника в получении взятки в особо крупном размере.

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      "Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызвали общественное доверие", – добавил Порошенко.

      Накануне Порошенко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана прислать ему представление об увольнении с должности председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его заместителя Андрея Песоцкого.

      Что случилось в Полтавской ОГА?
      Топ-чиновники Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей миллионные "откаты" и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных авто и дорогих гаджетов. Это выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро.

      Следователи выяснили, что в августе 2017 года на бизнес-форуме в Полтаве представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" познакомился с Головко и Песоцким. После этого руководители ОГА приняли у этого предпринимателя взятку в 200 тысяч долларов, обещая не препятствовать ему вести бизнес на Полтавщине. Сами Головко и Песоцкий утверждают, что не совершали никаких противоправных действий и не имеют никакого отношения к коррупции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Взятка Расследования Деньги Новости Полтавы НАБУ Коррупция
      Источник: 24 канал
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