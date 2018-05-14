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В Украине появится военный городок нового образца: Порошенко рассказал детали

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В Украине появится военный городок нового образца: Порошенко рассказал детали
В Украине появится военный городок нового образца: Порошенко рассказал детали / Фото из открытых источников

До конца 2018 года на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине откроют военный городок нового образца. Масштабный проект осуществляется за счет бюджетных средств.

Об этом написал в Twitter Президент Украины Петр Порошенко.

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"До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца на территории полигона "Широкий лан" на Николаевщине. Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть", – написал глава государства.

"Обязательно загляну на стройку, чтобы лично проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники", –добавил Порошенко.

Смотрите видео как происходит строительство военного городка нового образца на полигоне "Широкий лан"

 

 

 

 

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Міністерство оборони України Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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