В Україні з'явиться військове містечко нового зразка: Порошенко розповів деталі

До кінця 2018 року на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, відкриють військове містечко нового зразка. Масштабний проект здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про це написав у Twitter Президент України Петро Порошенко.

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"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка на території полігону "Широкий лан" на Миколаївщині. Бригадний комплекс охоплюватиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину", – аписав глава держави.

"Обов'язково загляну на будівництво, щоб особисто перевірити, в яких умовах будуть навчатися, тренуватися і відпочивати наші захисники", – додав Порошенко.

Дивіться відео як відбувається будівництво військового містечка нового зразка на полігоні "Широкий лан"