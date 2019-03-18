В Украине создадут международную группу для подсчета убытков от военного конфликта

Украина хочет создать международную рабочую группу для подсчета причиненных убытков от военного конфликта с Россией и использования средств на ликвидацию последствий войны.

Украина поднимет этот вопрос на рассмотрение около 200 стран, входящих в организацию INTOSAI, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью "Зеркалу недели".

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Пацкан объяснил, что Украина хочет создать рабочую группу не только для аудита конфликта с Россией, но и для других военных конфликтов. Цель этой группы – разработка методологии оценивания нанесенного ущерба. Также она должна создать механизмы контроля использования средств на ликвидацию последствий конфликта.

Рассмотреть это вопрос организация должна в сентябре на ближайшем конгрессе, который состоится в Москве. Украинская делегация будет его бойкотировать, но есть "группа поддержки" из других стран, которая озвучит предложение Украины.

Тот факт, что мы не привязываемся исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь. Есть немало стран, которые также заинтересованы в создании такой рабочей группы INTOSAI: Кипр, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Ирак, Кувейт, Македония, Молдова, Сирия, Хорватия, Израиль и, к сожалению, много других,

– сказал Пацкан.

"Я уже имел в Варшаве разговор с руководителями INTOSAI и EUROSAI, они готовы нас поддержать в этой работе. Вскоре каждый из них с официальным визитом посетит Украину, и мы продолжим обсуждение этого вопроса. Цель нашей инициативы – помочь не только правительствам, но и каждому отдельному человеку, пострадавшему в результате военных конфликтов", – подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты заверил, что точная сумма убытков от конфликта, установленная рабочей группой, поможет изменить отношение к государству-агрессору. "Нам будет легче отстаивать свои позиции, наши данные будут безоговорочными, обоснованными", – добавил он.

Как прошли сутки на фронте?

В течение 17 марта противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск. В частности, обстрелы велись по населенным пунктам Золотое, Марьинка, Новолуганское, Крымское. Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.