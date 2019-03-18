В Україні створять міжнародну групу для підрахунку збитків від воєнного конфлікту

Україна хоче створити міжнародну робочу групу для підрахунку заподіяних збитків від воєнного конфлікту з Росією та використання коштів на ліквідацію наслідків війни.

Україна підніме це питання на розгляд близько 200 країн, які входять в організацію INTOSAI, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Читайте також: "Я лежала під мінометним обстрілом і думала, що це кінець": спогади жінки-добровольця про війну

Пацкан пояснив, що Україна хоче створити робочу групу не тільки для аудиту конфлікту з Росією, а й для інших воєнних конфліктів. Мета цієї групи — розробка методології оцінювання завданих збитків. Також вона має створити механізми контролю використання коштів на ліквідацію наслідків конфлікту.

Розглянути це питання організація має у вересні на найближчому конгресі, який відбудеться в Москві. Українська делегація його бойкотуватиме, але є "група підтримки" з інших країн, яка озвучить пропозицію України.

Той факт, що ми не прив'язуємося виключно до України, а хочемо створити універсальну методологію для всіх, має нам допомогти. Є чимало країн, які також зацікавлені у створенні такої робочої групи в INTOSAI: Кіпр, Азербайджан, Афганістан, Грузія, Ірак, Кувейт, Македонія, Молдова, Сирія, Хорватія, Ізраїль і, на жаль, багато інших,

– сказав Пацкан.

"Я вже мав у Варшаві розмови із керівниками INTOSAI і EUROSAI, вони готові нас підтримати в цій роботі. Незабаром кожен із них з офіційним візитом відвідає Україну, і ми продовжимо обговорення цього питання. Мета нашої ініціативи – допомогти не лише урядам, а й кожній окремій людині, яка постраждала внаслідок воєнних конфліктів", – наголосив Пацкан.

Голова Рахункової палати запевнив, що точна сума збитків від конфлікту, встановлена робочою групою, допоможе змінити ставлення до держави-агресора. "Нам буде легше обстоювати свої позиції, наші дані будуть беззаперечними, обґрунтованими", – додав він.

Як минула доба на фронті?Протягом 17 березня противник шість разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, обстріли велися по населених пунктах Золоте, Мар'їнка, Новолуганське, Кримське. Втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.