В Украине увеличили срок призыва в армию: детали
Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году.
Об этом говорится указе №274, обнародованном 10 сентября на сайте главы государства.
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Как отмечается, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
Напомним, что очередные призывы граждан на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.
Итак, к призыву в армию в октябре-декабре подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, которые признаны годными к срочной подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.
Кого не призовут?
Есть ряд оснований для отсрочки от призыва:
- Семейные обстоятельства – опекунство над нетрудоспособными родственниками; жена-инвалид; беременная жена; ребенок-инвалид; двое и более детей; ребенок в возрасте до 3-х лет; самостоятельное воспитание ребенка; сиротство; брат на срочной службе в настоящее время.
- Состояние здоровья – если офицера признали временно негодным к военной службе, продолжительность отсрочки составит 1 год.
- Обучение – интернатура, аспирантура, докторантура. Также имеют право на отсрочку лица моложе 21 года, которые получают образование по дневной форме.
- Профессиональная деятельность – священнослужители; кандидаты (доктора) наук, работающие на должностях по специальности; педагогические работники общеобразовательных учебных заведений с полным высшим образованием; медицинские работники, при условии полной нагрузки на занимаемой должности, в сельской местности; сельские, поселковые, городские головы – на срок выполнения ими этих полномочий; полицейские – на весь период службы.
- Не подлежат призыву подозреваемые в уголовных преступлениях.
Что светит за уклонение от призыва?
Если призывник не явился в указанное время и место либо не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Наказание за уклонение от призыва:
- Неявка в военкомат без уважительных причин – штраф 85-119 грн
- Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн
- Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы на срок до трех лет условно.