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В Украине увеличили срок призыва в армию: детали

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В Украине увеличили срок призыва в армию
В Украине увеличили срок призыва в армию / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году.

Об этом говорится указе №274, обнародованном 10 сентября на сайте главы государства.

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Как отмечается, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Напомним, что очередные призывы граждан на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.

Итак, к призыву в армию в октябре-декабре подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, которые признаны годными к срочной подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Кого не призовут?

Есть ряд оснований для отсрочки от призыва:

  1. Семейные обстоятельства – опекунство над нетрудоспособными родственниками; жена-инвалид; беременная жена; ребенок-инвалид; двое и более детей; ребенок в возрасте до 3-х лет; самостоятельное воспитание ребенка; сиротство; брат на срочной службе в настоящее время.
  2. Состояние здоровья – если офицера признали временно негодным к военной службе, продолжительность отсрочки составит 1 год.
  3. Обучение – интернатура, аспирантура, докторантура. Также имеют право на отсрочку лица моложе 21 года, которые получают образование по дневной форме.
  4. Профессиональная деятельность – священнослужители; кандидаты (доктора) наук, работающие на должностях по специальности; педагогические работники общеобразовательных учебных заведений с полным высшим образованием; медицинские работники, при условии полной нагрузки на занимаемой должности, в сельской местности; сельские, поселковые, городские головы – на срок выполнения ими этих полномочий; полицейские – на весь период службы.
  5. Не подлежат призыву подозреваемые в уголовных преступлениях.

Что светит за уклонение от призыва?

Если призывник не явился в указанное время и место либо не сообщил комиссариат об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Наказание за уклонение от призыва:

  1. Неявка в военкомат без уважительных причин – штраф 85-119 грн
  2. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 170-255 грн
  3. Уклонение от призыва наказывается ограничением свободы на срок до трех лет условно.
Теги: Новости Украины Мобилизация Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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