В Украине выросла средняя зарплата: известно несколько

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника увиличилась на 2,9% в мае по сравнению с апрелем 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года номинальная зарплата выросла на 27,6% и составляет 8725 гривен, тогда как в апреле она составляла 8480 гривен, марте – 8382 гривен, феврале – 7828 гривен, январе – 7711 гривен.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве – 13286 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 6775 гривен.

Реальная заработная плата в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличилась на 14,1%.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал, что уже к концу 2018 минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 4200 гривен.