В Україні зросла середня зарплата: відомо наскільки

В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівниказбільшилася на 2,9% у травні порівняно з квітнем 2018 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Відзначається, що в порівнянні з травнем 2017 року номінальна зарплата зросла на 27,6% і становить 8725 гривень, тоді як у квітні вона становила 8480 гривень, березні – 8382 гривень, лютому – 7828 гривень, січні – 7711 гривень.

Найвища зарплата зафіксована в Києві – 13286 гривень, найнижча – у Чернівецькій області – 6775 гривень.

Реальна заробітна плата у травні 2018 року порівняно з травнем 2017 року збільшилась на 14,1%.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував, що вже до кінця 2018 року мінімальна зарплата в Україні має зрости до 4200 гривень.