В Украине завершились украинско-американские учения: военные рассказали о результате

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения "Си Бриз – 2018".

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

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В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно засвидетельствовали поддержку Украины. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности,

– рассказал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты.

Всего в ходе учения корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых – ночью, а 60 – на воду, а дайверы провели под водой более 70 часов.



