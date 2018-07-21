В Україні завершилися українсько-американські навчання: військові розповіли про результат
У Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання "Sea Breeze 2018".
Про це повідомляє прес-служба Збройних сил України.
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У складній воєнно-стратегічній обстановці наші партнери з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили підтримку України. Я впевнений у нашій ефективній взаємодії на морі, в повітрі та на землі, тобто всюди, де потрібні спільні дії в ім’я миру і стабільності,
– розповів командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.
За його словами всі компоненти гідно впоралися із завданнями і поставлені цілі було досягнуто.
Загалом у ході навчання корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори здійснили понад 200 польотів із загальним нальотом близько 105 годин, морські піхотинці виконали більше 400 стрибків з парашутом, половина з яких – вночі, а 60 – на воду, а дайвери провели під водою більше 70 годин.
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