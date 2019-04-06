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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Україні розгорівся скандал через ізраїльського політтехнолога: відома суть

      Честная политика 248 Читати новину українською

      Вибори президента в Україні стали змаганням технологій, зіткненням старих методів з новими. Але вирішальний бій за грошові потоки вимагає більш жорсткої гри.

      Хто такий Моше Клугхафт

      Чинний президент набрав майже вдвічі менше, ніж його опонент. І для збереження влади тіньовий штаб Банкової найняв іноземного технолога, який відомий брудними методами кампанії.

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      Можливо, ви помітили, що в ніч виборів Петро Порошенко вперше перейшов на особистості і назвав свого конкурента Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського". Дивний вчинок для людини, яка любить себе позиціювати головним дипломатом країни і кращим перемовником. Але цьому є пояснення.

      Чинному президенту України в стратегії збереження влади допомагає Моше Клугхафт – політтехнолог з Ізраїлю, який в минулому році перетворив вибори президента Грузії в змагання брудних політичних трюків.

      Моше Клугхафт
      Моше Клугхафт

      Про те, що Порошенко взяв Моше Клугхафта в консультанти, повідомило одразу кілька джерел. А сам ізраїльський політтехнолог зробив помилку. У своєму Instagram він запостив кілька фотографій з Києва з різницею в три дні.

      Спершу Моше Клугхафта опублікував відео березневого снігопаду з вікна телеканалу "Прямий". Це рупор пропаганди Порошенко, який донедавна належав синові Віктора Януковича і називався "Тоніс". Але після Революції гідності телекомпанія не була конфіскована, а в секретному режимі змінила власника.

      Її господарем стала підставна особа з оточення Порошенка, яка змінила бренд з "Тонісу" на "Прямий". Вона почала вливати в канал астрономічні гроші невідомого походження, зокрема, знявши для нього студію в найдорожчому бізнес-центрі України "Парус". Власне, вид з цього вікна і запостив Моше Клугахафт з необережності.

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      Другий прокол політтехнолог зробив, опублікувавши через кілька днів фото з вікна в житловому будинку на перехресті вулиць Рейтарської і Стрілецької в Києві.


      Фото з Instagram Моше Клугхафта

      З невідомих причин, але за деякий час Моше Клугхафт видалив зі свого Instagram всі фотографії з Києва. Однак я їх вчасно зберіг. І тепер ми знаємо, що консультант не просто з'явився в Києві, але чомусь хоче приховати цей факт навіть від своїх нечисленних передплатників в Instagram.

      Як розповідають джерела, офіс ізраїльського технолога розташований безпосередньо на території "Прямого" телеканалу. Вхід в цю спецзону відокремлюють броньовані двері – майже як стратегічний об'єкт. Ізраїльські технологи безпосередньо з працівниками каналу не перетинаються. У них окремий вхід і навіть на деяких поверхах бізнес-центру "Парус", де розміщений офіс "Прямого", таблички ліфтів закрили, щоб не було видно на які поверхи їздять ізраїльтяни.

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      З ким співпрацював ізраїльський політехнолог

      Моше Клугхафт є політичним технологом, які сповідує жорсткий стиль політичної боротьби, не зупиняючись ні перед чим. Виходячи з його досвіду, найближчим часом варто очікувати переформатування всього інформаційного поля для створення потрібної його клієнту з Банкової реальності.

      Компромат, підроблені телефонні розмови і фейковий листування в месенджерах, пересмикування, особисті атаки, образи і нападки – це стиль роботи консультанта. Моше Клугхафт працює разом з іншим політичним технологом із Ізраїля, якого звати Таль Зільберштайн.

      Якщо подивитися австрійську пресу, то у 2017 році оці двоє  – Клугхафт і Зільберштайн – обслуговували соціал-демократичну партію Австрії на чолі з колишнім канцлером. "Це були найбрудніші вибори, які ми коли-небудь бачили", – коментували ці вибори місцеві спостерігачі. 

      Технологи займалися персональними нападками на головного конкурента їх клієнта – лідера консерваторів Себастьяна Курца, який все одно виграв вибори, що отримали назву "Австрійський картковий будинок" – за назвою американського серіалу.


      Себастьян Курц

      Такі ж брудні методи були застосовані Моше Клугхафтом для перемоги його попереднього клієнта – Саломе Зурабішвілі, ставлениці місцевого олігарха Бідзіна Іванішвілі на виборах президента Грузії.

      Стратегія Моше Клугхафта скрізь однакова: нападати на супротивника так сильно, щоб опонент не витримав і відповідав різким вибухом негативу, і в підсумку виглядав погано. А також – провокувати опонента, щоб він говорив грубі речі, які можуть відштовхнути виборця.

      Для перемоги в другому турі в Грузії політтехнолог Моше Клугхафт запропонував застосувати підкуп виборців у вигляді прощення боргів. В Україні схожим чином пролунали ініціативи від влади у вигляді зниження цін на газ, а також підкуп виборців через так звані "сітки".

      Ще одна тактика полягає в нападках на конкурента чинного президента України з твердженнями, що він проросійський. Мета – змусити його захищатися і перейти в риторику націоналіста, у такий осіб відвернувши від нього східноукраїнського виборця.

      Також в арсеналі технологів – сіяти атмосферу страху. Перед другим туром в Грузії країна була вкрита рекламними щитами з обличчями Саакашвілі, а також керівника близького до нього телеканалу "Руставі 2" із зображенням кривавої бійні на задньому плані і написом: "Скажи "ні" злу!".

      У розпал кампанії кандидатка від Іванішвілі Саломе Зурабішвілі вдала, що отримала "лист про загрозу смерті" від прихильників Саакашвілі, і скликала прес-конференцію щодо цього. Через це депутати і дипломати висловили глибоку стурбованість, після чого істерію підхопили на рівні Європарламенту, а потім їхня позиція транслювалася як офіційна думка Євросоюзу.

      Саломе Зурабішвілі
      Саломе Зурабішвілі​

      В цілому, Моше Клугхафт не просто не гребує найбільш корумпованими клієнтами – він намагається відвернути виборців від реальних проблем, знаючи, що його клієнти не можуть конкурувати в такій дискусії.

      За свої послуги він бере захмарні гонорари. В Грузії ходять чутки, що Бідзіна Іванішвілі заплатив йому півмільйона доларів за два тижні консультацій. Скільки йому платить Банкова, зможемо дізнатися тільки після зміни влади. Саме стараннями чинної влади вибори в Україні перетворилися на змагання не ідей, а грошей і технологій. Бо саме влада задає правила гри, а тому не треба нікого звинувачувати – починати треба з себе.


      Обіцянки Петра Порошенка

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Грузии Новости Израиля Видеоблоги Честная политика
      Источник: 24 канал
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